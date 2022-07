Verslaggever zit urenlang vast in snikhete Thalys: ‘Sauna op wielen’

Klokslag 17.55 uur vertrok de overvolle Thalys THA 9371 vanuit Parijs. Om na zo’n drie kwartier te stranden. Na vijf minuten was de coupé in een snikhete sauna op wielen veranderd. Het is al de tweede keer in een week tijd dat dit gebeurt. Tropische temperaturen. En een bericht van het Thalys-personeel: ‘Dank voor uw geduld’. Verdere berichtgeving moesten we ontberen.