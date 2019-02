Vertrekkend stadsarcheoloog: ‘Al duizenden jaren goed toeven in Oss’

Vertolkers Simon en Garfunkel spelen droomrol in Heesch

10:15 HEESCH - In cultuur centrum De Pas in Heesch is zondag de bijzondere voorstelling The Simon & Garfunkel Story' te zien. Twee jongens uit New York, Paul Simon en Art Garfunkel, werden uiteindelijk 's werelds meest succesvolle muzikale duo. Tijdens 'The Simon & Garfunkel Story' in De Pas, zie je het gebeuren.