Vertrouwen in Klaas Dijkhoff zakt snel, Osse Lilian Marijnissen verovert koppositie

Kippenvel bij lied over Heesch tijdens Rooie Tèsneuzik

9:55 HEESCH - Het Tunneke in Heesch was de afgelopen twee weken vijf avonden volledig uitverkocht voor de pronkzitting van de Rooie Tèsneuzik. In de cabaretshow traden 21 artiesten in wisselende samenstellingen op, met een totaal van 15 acts.