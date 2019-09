Vertrouwen van omwonenden Heesch West in politiek daalt

Bezoekers onder de indruk 'pure, persoonlij­ke verhalen’ in wandelvoor­stel­ling

16:23 OSS - Na maanden repeteren en voorbereiden was het afgelopen weekend dan zover voor Zakiya Shekho (19) en Abolfazl Bayat (19). De twee tieners, gevlucht uit Afghanistan en Syrië, namen theaterbezoekers mee in hun emotionele verhalen in de interactieve voorstelling I Am Here. Traantjes werden weggepinkt, en niet alleen bij de spelers.