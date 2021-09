Vertrouwen winnen en dan die vieze wond behandelen: straatdokter popelt om te starten in Oss

Groentes verdwenen uit buurttuin in Oss: ‘Steeds meer mensen begonnen spullen te missen’

23 september OSS – Een paar courgettes, twee spitskolen, een pompoen en nog wat andere groentes. Dat is de buit van een dief die zijn slag heeft geslagen bij buurttuin De Biezen in Oss. Niemand weet wie of wat ervoor verantwoordelijk is. Maar jammer is het wel. ,,Als er twee van je drie rijpe spitskolen verdwijnen, dan vinden mensen dat toch wel heel erg”, zegt bestuurslid René Govers.