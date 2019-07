Vervallen leerlooiershuisje nu druk bezocht educatief museum

Alles of niks

,,Toen we in 2008 het opgeknapte huisje opgeleverd kregen, was het nog lang geen museum", vult Henk Reijs aan. ,,Voor het inrichten konden we een beroep doen op Toon Suermondt. Veel geluk hadden we toen we puur toevallig een advertentie onder ogen kregen in de Graafsche Courant: het leerlooiermuseum in Cuijk ging sluiten en na een paar belletjes met directeur Wim Regouin kregen we te horen dat het 'alles of niks' was bij de overname. Je snapt, dat we op 20 maart 2009 een enórme verhuizing meemaakten om daarna, in overleg met de gemeente, te kijken waar we alle machines het best konden neerzetten.”

Het jarige museum, dat zo'n vijfduizend geregistreerde bezoekers per jaar verwelkomt, doet zichzelf een tweede walkvat cadeau. Gratis af te halen in Rijen. ,,Maar voor het vervoer en de plaatsing bij ons museum moeten we zelf zorgen", stelt Jacques Leverdingen. ,,We bezitten al wel zo'n vat waarin vroeger de huiden gelooid werden, maar dat is een half vat.”