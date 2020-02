‘Verwarde jongen’ had eerder hulp moeten krijgen, OM eist twee maanden celstraf voor ingooien ruiten

Kaart Ras­ta-overvaller die Eindhoven deed sidderen en in Oss tegen de lamp liep, staat vandaag voor de rechter

9:28 EINDHOVEN/OSS - Er is in het verleden heel wat gespeurd in Eindhoven. Maar niet vaak gaven agenten, tientallen zelfs, hun vrije tijd op om in avonduren bij supermarkten te posten, of rond te fietsen over winkelcentra. De maat was vol, vonden ze, begin 2019. En ze kregen de rasta-overvaller te pakken. Woensdag staat hij terecht voor tenminste acht gewapende acties.