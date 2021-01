‘Verwarde man met pistool’ onder toezicht reclassering

Osse vader en zoon verzetten zich tegen vorderin­gen justitie

14 januari DEN BOSCH/OSS - Ruim tien jaar nadat de mannen tegen de lamp liepen met hun drugshandel, beslist het gerechtshof in Den Bosch of het kwartet ook 2,2 miljoen euro moet betalen aan de Staat. Het Openbaar Ministerie maakte donderdagmiddag in de rechtbank van Den Bosch duidelijk dat het volhardt in de eis dat de vier -onder wie vader Lennart K. en zijn zoon Albert uit Oss- het geld op tafel moeten leggen.