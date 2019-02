Verwarde vrouw ging Osse agenten te lijf met mes: tbs geëist

Een politie-agent zag de Osse vrouw 's nachts lopen langs de spoorweg. De politieman was er niet verbaasd dat hij haar tegenkwam: de psychiatrisch patiënte was al vaker bij het spoor weggehaald. Hij stapte op de vrouw af, waarop ze een mes trok dat ze die avond uit haar keuken had meegenomen. Ze stak met het 15 centimeter lange lemmet in de richting van de agent., toen de politieman uitgleed op het grind naast het spoor. De Osse stak opnieuw met het mes naar de man, al was ze nog steeds op een paar meter afstand. De agent had al een busje pepperspray gepakt om de vrouw onder controle te krijgen. Hij wierp dit weg en trok zijn pistool. Pas toen de vrouw in de loop van dit wapen keek, stopte ze haar aanval.