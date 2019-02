Verwarring over vacature voor mestfabriek in Oss

OSS/DEN BOSCH - Een interne vacature van de provincie maakte vrijdag weer eens duidelijk hoe gevoelig de plannen liggen voor een mestfabriek in Oss. De provincie zoekt een projectleider die zich de rest van dit jaar 18 uur per week bezighoudt met de vergunning voor een grootschalige mestverwerkingsinstallatie. GroenLinks stelde daar vrijdag vragen over en het provinciebestuur probeerde te sussen.

Dé vraag van GroenLinks: waarom nu? Er ligt nog geen nieuwe vergunningaanvraag van boerencoöperatie MACE die de installatie wil laten bouwen. En waarom nu; de gemeente Oss in beroep is gegaan tegen een besluit van de provincie, die wél voorstander is van een mestfabriek van de haven? GroenLinks haalde ook nog maar eens aan dat het politieke draagvlak in de provincie afkalft en de partij vroeg zich af of het gebruikelijk is dat de provincie een bedrijf als MACE zo helpt? ,,Wie betaalt dit?”, klonk het vrijdag tijdens de vragenronde in het provinciehuis.

Blussen

Gedeputeerde Christophe van der Maat probeerde het brandje te blussen voordat het over kan slaan naar buiten de provincietoren. Volgens hem is er niks nieuws onder de zon en gaat het om een lopende opdracht die nu een nieuwe projectleider kan krijgen. ,,Er wordt heel spannend gedaan over iets dat in mijn beleving helemaal niet spannend is.”

Van der Maat gaf aan dat het werk van de projectleider niet één op één gekoppeld is aan Oss of aan MACE, maar dat het gaat om grootschalige mestverwerking op bedrijventerreinen in algemenere zin. De VVD-gedeputeerde hekelde tevens het feit dat er in het openbaar vragen werden gesteld over een interne vacature. Hij stond ook te kijken van de ‘dynamiek’ die door de mestfabriek-discussie loskomt rond een in zijn ogen onschuldige vacature. Een licht ontvlambaar onderwerp, waar hij dan ook niet te diep op in wilde gaan.

Draagvlak

Van der Maat nam de zorgen bij GroenLinks niet weg. De provinciale partij is tegen de bouw van een installatie aan de Osse haven voor de verwerking van 500.000 ton drijfmest van varkens uit de Peel. Steeds meer partijen spreken zich uit tegen de plannen en het is de vraag of er na de provinciale verkiezingen in maart nog wel een meerderheid voor te vinden is. In de gemeenteraad van Oss ontbreekt dat draagvlak al langer en er is protest onder omwonenden.