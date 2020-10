Verwenbeurt voor oude eiken in Heesch

Dronken Ossenaar schopt agent op uit de hand gelopen tuinfeest

13 oktober DEN BOSCH/OSS - Was een baldadige dronken Ossenaar (61) het slachtoffer van ‘buitensporig politiegeweld’? Zijn schoondochter beweerde gistermiddag bij de rechtbank in Den Bosch dat een politieman de man zonder reden met een stok tegen de grond werkte. Politierechter E. van den Heuvel overtuigde ze niet. Zij ging ervan uit dat verdachte een politieman na het schreeuwen van een belediging, een flinke schop had verkocht.