Verzakte paden en instortende oevers: bevers regelen waterstand in Osse vijver zelf wel even

Pijnlijke neus of niet: Van der Sluijs zal grote kopkans voor TOP Oss niet uit de weg gaan

Was zijn neus gebroken of viel de schade mee? Dat was vorige week de vraag, toen Joep van der Sluijs op de training een schoen in het gezicht kreeg. Morgen keert hij terug in de wedstrijdselectie van TOP Oss. De creatieveling zal niet nalaten een kopkans tegen FC Eindhoven te verzilveren.

13 oktober