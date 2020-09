Verzet naar climax: betoging, petitie en vijfde actiegroep tegen windmolens in Lithse polder

Bij de dorpspomp Windmolens leiden tot spanningen in Lithoijen­se bevolking

7 september LITHOIJEN - De mogelijke komst van 49 windmolens in de polder tussen Oss en Den Bosch houdt ook de gemoederen in Lithoijen danig bezig. Verslaggever Mari van Rossem peilde de stemming in het dorp en voelde de gevoeligheden in deze kleine, hechte gemeenschap.