Verzet tegen ontwijden van Luciakerk Ravenstein: ‘Zonder overleg besloten’

Celstraf voor vrouw (48) uit Nistelrode voor hulp bij miljoenen­frau­de, vrijspraak voor vrouw uit Den Bosch

29 juni Een 48-jarige vrouw uit Nistelrode moet 18 maanden de cel in voor haar rol bij grootschalige fraude. Een 65-jarige man die in Spanje woont moet 27 maanden de gevangenis in omdat hij fraude pleegde met beleggingen in Amerikaanse levensverzekeringen. De vrouw hielp hem daarbij als ‘financieel adviseur’.