Verzet tegen ‘woesj woesj’ loont zelden: ‘95 procent windmolenplannen gaat door’

Rotonde in Graafse­baan blijkt ook remmer

15 augustus HEESCH/DEN BOSCH - De geplande rotonde in de Graafsebaan in Heesch is óók bedoeld als snelheidsremmer voor verkeer richting dorp. Deze gemeentelijke info maakt de rechtszaak over de kap van twee monumentale eiken nog weer ingewikkelder.