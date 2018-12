Vier auto's botsen op A50 bij Ravenstein: halfuur vertraging

Sabotage ijsbaan Oss staat op beeld, bestuur Winterland doet aangifte

15:43 OSS - De sabotage van de vriesmachines van Winterland Oss is vastgelegd door bewakingscamera's. Dat zegt voorzitter Peter Zegers. Hij waarschuwt de dader of daders daarom om zich snel bij de politie te melden. ,,We komen er sowieso achter wie het gedaan heeft.”