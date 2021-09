Vier jaar cel voor verkrachting, bedreiging en mishandeling ex-vriendin in Oss

Advocaat mag ‘wraakporno-film­pjes’ bij de politie bekijken

16 april DEN BOSCH/OSS - Advocaat H. Weisfelt mag van de rechtbank een paar seksfilmpjes die gemaakt zijn door zijn 35-jarige cliënt uit Oss bekijken om te beoordelen of er sprake was van gedwongen seks. De ex-vriendin van de Ossenaar die in de filmpjes voorkomt, beweert dat namelijk. De 35-jarige ex-Ossenaar zit al sinds september vast op verdenking van het meermaals verkrachten van die ex-vriendin die ook in Oss woonde.