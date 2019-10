Vier lintjes voor brandweerlieden in Megen

Brand in afzuigin­stal­la­tie bij veegmachi­ne­fa­briek in Ravenstein

12:46 RAVENSTEIN - Bij veegmachinefabrikant Gievema aan De Hammen in Ravenstein heeft vrijdagochtend even na 11.00 uur korte tijd brand gewoed in een afzuiginstallatie. De installatie raakte zwaar beschadigd.