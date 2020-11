Vier Osse helden krijgen Kinderlintje voor bijzonder werk: 'Je broer zou trots op je zijn geweest’

Na faillise­ment en schuldsane­ring is modeman Frank Hendriks terug: ‘Er zijn al zoveel spullen’

19 november Frank Hendriks kent u van de modezaak die decennialang op de hoek van de Burgwal en de Walstraat zat. Die modezaak die failliet werd verklaard, jaren geleden. Maar Frank Hendriks (54) is terug, met Bonzer 66; een handel in alles wat mooi is. “Ik sta voor mijn smaak.”