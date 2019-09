Vier Ossenaren dakloos na nachtelijke brand in appartementencomplex

Het vuur brak rond 02.30 uur uit in een berging op de begane grond. In een mum van tijd bereikte het vuur de vier appartementen recht boven die berging. Deze zijn nu onherstelbaar beschadigd. Aan de achterzijde van het pas twee jaar oude complex, dat de naam 45 Square draagt, is goed te zien hoe groot de schade is.



Het complex bestaat uit 28 kleine appartementen met voornamelijk eenpersoonshuishoudens. De vier getroffen Ossenaren zijn voorlopig opgevangen in een hotel. BrabantWonen is naarstig op zoek naar een plek waar de vier slachtoffers daarna terecht kunnen.