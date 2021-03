Vier uur lang zotheid online: De Reek Draaide Door

Een van die vrienden is Bram Bulkens, van beroep animator. Martens: ,,Bram brengt ook ieder jaar een sterke buut tijdens de pronkzitting en heeft in dit hele proces een belangrijke taak. Loek Willems heeft als lid van de toneelvereniging ook veel kennis in huis en met Maurits Raijmakers hebben we een organisator.” Loek Willems vertelt dat alle deelnemers aan de sketches ook in de pronkzitting, bij toneel of anderszins actief zijn in het dorp. ,,Wij hebben de stukken weliswaar globaal bedacht maar de spelers ook vrijgelaten in de invulling. Dan krijg je toch meer spontane acts met meer humor,” aldus de speler van Onderling Kunstgenot.