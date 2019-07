Vierdaagselopers weten verzorgingspost in Berghem weer goed te vinden

De Kantsingel stroomt vol: bedrijven schieten uit de grond op voormalig Phi­lips-ter­rein Oss

18 juli OSS - Het gaat hard aan de Kantsingel. Exact een jaar geleden was het voormalige Philips-terrein ten oosten van Oss nog een dorre vlakte, nu een jong bedrijvenpark dat volop in ontwikkeling is. Inmiddels zijn alle percelen aan de Voorschakelstraat - in het midden van de foto - verkocht.