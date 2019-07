Viertal met vuurwapen probeert man te beroven op Nieuwe Hescheweg tussen Oss en Heesch

Zelfs op zijn 75-ste zit het werkritme nog bij Piet van Aarle in het systeem

12:06 HEESWIJK-DINTHER - Nog elke dag is Piet van Aarle te vinden bij het gelijknamige bouwbedrijf dat hij in 1973 oprichtte. Voor een kop koffie en om de boel in de gaten te houden. ,,Ik moet gewoon wat te doen hebben.”