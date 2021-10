Vijf auto's botsen op elkaar op A50 bij Ravenstein, snelweg is dicht

Pittoresk wandelpaad­je in Schaijk waar hevige ruzie over is: raad mag donderdag verlossen­de woord spreken

12 oktober LANDERD - Een bordje ‘eigen weg’ tegen een boom spijkeren is volgens B en W van Landerd niet voldoende om mensen de toegang tot een wandelpad te ontzeggen. Donderdag spreekt de gemeenteraad van Landerd opnieuw over het omstreden ‘ommetje’ aan de Willevenstraat in Schaijk.