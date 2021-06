Vijf bestuurders raken rijbewijs kwijt bij controles in Oss

Eigenaren Café Boetje willen lunchroom op plek raadhuis Geffen

22 juni GEFFEN - De eigenaren van Café Boetje aan de Dorpstraat in Geffen willen een horecabedrijf openen in het nieuwbouwcomplex Raadhuys in de kom van het dorp. Het moet een zogeheten dagzaak worden, waar gelegenheid is voor lunchen, borrelen, dineren of een kop koffie. Volgens Laura van Erp en Boet van Dijk zou de nieuwe gelegenheid, voorzien van een flink terras, halverwege volgend jaar moeten openen.