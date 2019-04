Vijf extra huizen in nieuwbouw bij entree Heesch

Foto's als schilderij­en van oude meesters, maar dan in Osse decors

9:58 OSS - ,,De tijd vliegt voorbij. Alleen met een foto zet je die even stil.” René Nelissen (49) verklaart zijn passie voor fotografie. De huisfotograaf van de gemeente Oss geeft hier uiting aan in een bijzondere fotoserie, met zijn dochter Lynn in de hoofdrol.