Vijf voorzichtige conclusies nu de stemmen in Oss geteld zijn

1. De proteststem uit Lith blijft uit

Zelden leidde een besluit in de regio tot meer protest dan de komst van het windmolenpark bij Lith. In vrijwel alle dorpen rondom de polder kwam een tegenbeweging op gang. Met duizenden handtekening, talloze acties en op de dag van besluit tientallen insprekers. Die onvrede is niet direct terug te zien in het stemgedrag van de inwoners van bijvoorbeeld Lith en Lithoijen. Partijen die sceptisch zijn over het klimaatbeleid als de PVV en FvD scoorden er slechts enkele procenten meer dan elders in Oss. Daar staat tegenover dat de SP, de partij die zich in de Osse gemeenteraad juist tegen de windmolens keerde, het in de dorpen aan de Maas nog slechter doet dan in de rest van Oss. 10 procent in Lith om bijna 14 procent in de hele gemeente. De VVD won in Lith met 29 procent van de stemmen bovendien zéér overtuigend.