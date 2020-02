Vijfde ongeluk binnen korte tijd: twee auto's op elkaar gebotst in Oss

Oijense optocht maakt reputatie waar

19:00 OIJEN - De Oijense carnavalsoptocht kende twee noviteiten: zowel de route als het tijdstip was aangepast. Bestuursvoorzitter Erik van der Schie over het waarom van deze aanpassingen: ,,Vorig jaar moesten we door de weersomstandigheden noodgedwongen de optocht naar de middag verzetten, maar zowel de deelnemers als organisatie is die maatregel prima bevallen. Vanwege het stormachtige weer hebben we in 2019 een stuk dijk uit het traject gehaald. Dat is nu gehandhaafd om het publiek meer te centreren.”