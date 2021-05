Vijftien voorinschrijvingen op penthouse met onbekende vraagprijs in Oss

Megense Annelise gaat voor duurzame koffiehan­del door directe inkoop bij de boer in Costa Rica

16 mei MEGEN - In juni komt er een zending koffiebonen uit Costa Rica aan in de Rotterdamse haven. Op zich geen wereldnieuws. Maar deze partij bonen is volgens Annelise Scholl uit Megen een van de eerste die rechtstreeks van de koffieboeren uit het Centraal-Amerikaanse land naar de koffiebranders in Nederland is verscheept. Dus zonder tussenhandel.