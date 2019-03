Vijftig jaar bij één werkgever

Vrouwen in de gemeenteraad Waar blijft de aanval van Bernheze: vrouwen gezocht voor de politiek

7:46 BERNHEZE - We gaan in de aanval. Die stevige uitspraak deed burgemeester Marieke Moorman een jaar geleden bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad in Bernheze. Want een raad die bestaat uit twintig mannen en maar drie vrouwen, dat is bedroevend. Maar waar blijft die aanval?