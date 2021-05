Vinger aan de pols bij huisvesting arbeidsmigranten in City Hotel Oss

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss in antwoord op raadsvragen van de politieke partij D66 in de Osse gemeenteraad. Aanleiding voor de raadsvragen is de huisvesting van zo'n honderd arbeidsmigranten in het voormalige hotel, dat rond de jaarwisseling sloot en in handen kwam van de ondernemer Tom Sijpestijn. Die is eigenaar van diverse bedrijven die zich richten op het werk en onderdak bieden aan arbeidsmigranten.