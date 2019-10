Vinkel, Geffen en Nuland in estafette naar 75 jaar bevrijding

VINKEL/GEFFEN/NULAND - Een maand leefden Geffen, Vinkel en Nuland in het najaar van 1944 tussen hoop en vrees. Oss was bevrijd, Den Bosch nog bezet. De dorpen tussen deze steden vormden een gevaarlijk niemandsland. In de opmaat naar de bevrijding van Den Bosch vieren de dorpen na deze herfstvakantie om beurten dat ze 75 jaar geleden daadwerkelijk werden bevrijd.

Terwijl Oss, Uden en Veghel nagenieten van de uitgebreide herdenkingen rond Market Garden, maken de meeste andere Brabantse plaatsen zich juist op voor hun bevrijdingsjubileum. De gemeente 's-Hertogenbosch heeft een hele week uitgetrokken voor de herdenkingen, die zich in estafettevorm van Vinkel, via Geffen, Nuland en Rosmalen naar de provinciehoofdstad zullen verplaatsen. Geffen hoort bij de gemeente Oss, maar haakt vanwege de historische volgorde der gebeurtenis aan bij de Bossche bevrijdingstrein.

De aftrap voor de herdenkingsweek wordt zondag gegeven in Vinkel. Vanaf het sportpark van EVVC vertrekt om 12.15 uur een karavaan van oude legervoertuigen richting Geffen. Via Nuland en Rosmalen eindigt de karavaan op de Parade in Den Bosch, waar het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht een bevrijdingsconcert verzorgt. Voorafgaand aan deze rit is er in Vinkel is er vanaf 10.00 uur een herdenkingsdienst in de kerk. Harmonie ODIO en de Welshe zangeres Llio Evans zorgen voor de muzikale omlijsting, heemkundekring Vinckel vertoont beelden en fragmenten van de oorlogsperikelen in het dorp.

Getuigenissen

In Geffen ligt het accent van 75 jaar bevrijding op aanstaande maandag. Kinderen van groep 8 van de basisschool worden in groepjes meegenomen naar de plekken waar de oorlog zijn sporen naliet. Op de meeste plekken vertelt een ooggetuige welke gebeurtenissen er plaatsvonden. Deze getuigenissen zijn door filmmaker Jan Verburgh vastgelegd in een documentaire van drie kwartier. Deze film zal in de klas worden vertoond. In de middag is er een ceremonie met burgemeester Wobine Buijs bij het herdenkingsmonument aan de Lambertusstraat. 's Avonds vanaf 19.30 uur is er een bijeenkomst voor volwassenen in De Koppellinck. Ook dan wordt de film van Verburgh vertoond. Llio Evans en fanfare WIK zorgen voor de muzikale noot.

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Mike van Venrooij presenteert zijn boek over Nuland in de oorlogsjaren. © Marc Bolsius

Volgende week neemt Nuland het bevrijdingsstokje over. Leerlingen van de basisschool halen overdag het bevrijdingsvuur op in Geffen. Onderweg wordt stilgestaan bij plekken waar oorlogsherinneringen aan kleven. Tegen de avond trekken alle overige belangstellenden in stille tocht van gemeenschapshuis De Meent naar het herdenkingsmonument aan de Heiweg. Daar vindt vanaf 18.30 uur een dienst plaats en wordt de naam van het plantsoen rond het monument onthuld. Vervolgens wordt in De Meent het boek gepresenteerd dat de 20-jarige Mike van Venrooij schreef over Nuland in oorlogstijd. In diezelfde Meent is vanaf zaterdag ook al de expositie ‘Voorwerpen met een verhaal’ te zien van heemkundekring Nuwelant. Zondag verzorgen verschillende Nulandse muziekgezelschappen vanaf 13.30 uur een bevrijdingsconcert in De Meent.