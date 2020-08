Virus maakt vinden vakantiewerk veel lastiger in de regio

OSS/UDEN/VEGHEL - De laatste paar zomers lagen ze voor het oprapen, nu moeten jongeren van goede huizen komen om überhaupt een vakantiebaan te vinden. Alleen wie flexibel en voor een lange periode inzetbaar is, komt in de regio aan de bak.

Colin van der Zanden heeft het goed voor elkaar. Sinds een paar weken kan de jongeling fulltime meedraaien bij het bedrijf Unipol in Oss. Hele dagen zit hij er op de heftruck om grondstoffen van A naar B te brengen. ,,Dat schiet lekker op", zegt de 27-jarige student. ,,Want ik maak nu 40 uur in de week.”

Van der Zanden heeft de job voor een groot deel te danken aan het heftruckdiploma dat hij al op zak had. Dat maakt hem zeker voor werkgevers in de productie een stuk interessanter dan andere jongeren. Juist die toegevoegde waarde is deze zomer belangrijker dan ooit, zien ze onder meer bij uitzendbureau Adecco.

Hoe flexibeler hoe beter

,,Er zijn gewoon minder handjes- en voetjesbanen, om ze zo maar even te noemen", zegt Dorien Zant van Adecco. ,,In de afgelopen jaren hoefde je als jongere maar binnen te lopen en had je keuze uit allerlei opties. Voor een weekje, een paar uurtjes: het kon allemaal. Nu is flexibiliteit veel belangrijker. Pas als je vaak inzetbaar bent, maak je een goede kans op een vakantiebaan in de omgeving van Oss, Uden en Veghel."



De afgelopen maanden zag ze het aanbod immers verdampen. En dan met name de wat grotere projecten. Denk bijvoorbeeld aan het innemen van de schoolboeken. Normaal gesproken een klus waar op iedere middelbare school wel tien studenten zoet mee zijn. Maar deze zomer ging dat hele traject via de post.

Streep door festivalzomer

Of neem de festivals. Iemand die op het parkeerterrein een oogje in het zeil houdt, de polsbandjes bevestigt of de drankjes inschenkt: ze zijn allemaal niet nodig. Door het vele thuiswerken is een grote schoonmaak in veel kantoren overbodig. In de industrie heeft lang niet iedereen het geld om in de rustige zomermaanden een grote opruiming in het magazijn te houden. Zo is de crisis voelbaar in tal van sectoren.

En dat zien ze heus niet alleen bij Adecco. Uitzendbureau Young Capital becijferde eerder deze zomer al dat op elke vacature voor een vakantiebaan deze zomer gemiddeld 2,6 keer zo vaak wordt gesolliciteerd als een jaar eerder. Door de coronacrisis is het aanbod in veel sectoren kleiner, blijkt uit een jaarlijkse enquête die FNV Young & United heeft gehouden onder bijna duizend jongeren.



,,Het is nu allemaal een stuk lastiger", ziet ook Benthe Kuijpers van Olympia in Veghel. ,,Normaal gesproken kunnen we bij een aantal grote bedrijven hier in de regio de hele zomer meerdere mensen kwijt. Die groep valt nu weg. Want het is voor hen door corona goed te behappen met de eigen mensen.”

Vooral invallen voor zieken

Toch ziet ze ook een paar pluspunten. Bedrijven die handelen in buitenartikelen hebben juist meer handjes nodig dan voorheen. Denk aan het verkopen van zwembaden, barbecues en andere spullen die het aangenamer maken om thuis vakantie te vieren. ,,Er komt af en toe heus wel wat binnen. Maar dat is vooral als oproepkracht of ter vervangingen van een zieke. Het structurele werk is erg afgenomen.”

Het maakt dat Colin van der Zanden extra in zijn handjes knijpt met het werk dat hij gevonden heeft. ,,In de rest van het jaar studeer ik bedrijfskunde", zegt hij. ,,Maar voor nu is het een meer dan prima vakantiebaan.”