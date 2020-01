Visserskerk-koor is wederom slimste bij Osse Kwis, verschillen in de top bijzonder klein

Diamanten paar ‘Ja’ zeiden Jo en Nelly 60 jaar geleden tegen elkaar

19:30 OSS - Het is woensdag rond een uur of elf in de ochtend. Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans belt aan bij Jo en Nelly van Oss-Spruijt. Ze komt met een reden: het echtpaar waarbij ze op bezoek gaat, heeft een diamanten mijlpaal bereikt.