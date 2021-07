Visuele wegmarkering als tijdelijke maatregel tegen verkeersoverlast in de Meerstraat in Heeswijk-Dinther

HEESWIJK-DINTHER - Nog deze maand laat de gemeente Bernheze tijdelijke wegmarkeringen aanbrengen in de Meerstraat in Heeswijk-Dinther. Dit is besloten in overleg met buurtbewoners en politie. Burgemeester Marieke Moorman nam half juni zo'n tweehonderd handtekeningen en een brief aan de gemeenteraad in ontvangst. De bewoners uit de Meerstraat en omliggende straten zijn de verkeersoverlast meer dan beu.

De handtekeningen werden behalve in de Meerstraat verzameld in de Baron van den Bogaerdelaan, Mgr. van Oorschotstraat, Abdijstraat, Zijlstraat en Pater van den Elsenstraat. De bewoners willen maatregelen vanwege het zware vrachtverkeer dat door hun straten dendert en het vele sluipverkeer dat er vaak met veel te hoge snelheid doorheen raast.

Rien van Uden, die in de Abdijstraat woont, zit al acht jaar in de werkgroep verkeer Actief Burgerschap, die is opgericht om aandacht te vragen voor de verkeersoverlast. Jaren van praten en brieven sturen naar de gemeente heeft eigenlijk niets opgeleverd, zegt hij.

Busjes met rammelende aanhanger

Vanuit zijn straat zetten 61 van de 63 bewoners een handtekening onder de petitie. Dagelijks komen volgens Van Uden bijna zesduizend voertuigen door de woonstraat. ,,Dat begint al om half zes met veel busjes met rammelende aanhanger.’’ Ook zware containers van grondwerk- en sloopbedrijf Gebroeders Dijkhoff rijden er wel veertig keer doorheen. Snelheidscontroles worden er niet gehouden, zegt Van Uden, omdat de weg niet is ingericht als 30 kilometerzone.

Dat geldt ook voor de Meerstraat. Daar begonnen buurvrouwen Nathalie de Rooij en Celinda Wernaart in april met een actie om weggebruikers te wijzen op de snelheid. Met groene smileyborden voor hen die zich aan de maximumsnelheid hielden en rode voor degenen die dat niet deden, stonden ze gehuld in opvallende hesjes regelmatig langs de kant van de weg. De twee namen ook mede het initiatief voor de handtekeningenactie. Ze vragen met hun brief aan de gemeenteraad om in de volgende periode geld vrij te maken voor herinrichting van de straat en de situatie nu alvast aan te pakken met budgetvriendelijke oplossingen.

Volledig scherm Burgemeester Marieke Moorman van Bernheze neemt handtekeningen in ontvangst van Celinda Wernaart (links) en Nathalie de Rooij (midden). Zij protesteren tegen verkeersoverlast in de Meerstraat en omliggende straten in Heeswijk-Dinther. © Nathalie de Rooij

De gemeente laat weten dat de situatie in de Meerstraat bekend en onder de aandacht is. ,,Deze locatie staat op een lijst met knelpunten uit het wegbeheer die door college en raad is vastgesteld. We zijn in gesprek met bewoners en politie over oplossingen voor de korte, middellange en lange termijn’’, aldus een woordvoerster. Als oplossing voor de korte termijn is afgesproken om met witte strepen een visuele wegversmalling aan te brengen. De gemeente hoopt dat voor de bouwvakvakantie (augustus) te kunnen realiseren. ,,Dit is afhankelijk van de planning van de aannemer, die heeft het erg druk en dit moet tussendoor.’’

Ingericht passend bij verkeerssituatie

Deze maatregelen gelden alleen voor de Meerstraat. ,,De Abdijstraat en Baron van den Bogaerdelaan zijn al ingericht passend bij de verkeerssituatie’’, stelt de gemeente. ,,En er zijn geen plannen om daar veranderingen aan te brengen. In de Meerstraat zijn functie van de weg, inrichting en gebruik niet met elkaar in overeenstemming.’’

Nathalie de Rooij is blij met de afspraken die met de gemeente zijn gemaakt. Ook haar mede-straatbewoners staan er positief tegenover, zegt zij. Toch gaan ze door met de actie met de smileyborden. ,,Om ook de mensen bewust te maken van de snelheid waarmee ze rijden.’’ Voor de maatregelen op de middellange en lange termijn komt er in oktober een bewonersavond.

Kwestie van hele lange adem

Rien van Uden denkt dat de gemeente niet weet hoe ze het geheel aan moet pakken van de verkeersproblemen in de kom van Heeswijk-Dinther. Hoewel in opdracht van de gemeente op dit moment aanpassingen worden gedaan aan de doorgaande route Traverse, biedt dat geen soelaas voor de rest van de straten, integendeel. ,,Het gaat niet om dat stuk Meerstraat, het gaat om de doorgaande wegen in de dorpskern. De grote hoeveelheid zwaar vrachtverkeer en de snelheid. Het zal wel een kwestie van de hele lange adem zijn’’, verzucht Van Uden.