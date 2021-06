Viswinkel De Visscher sluit de deuren in centrum Oss

Voor de pandemie begon was er vaak geen zitplaats meer bij De Visscher te krijgen. Maar sinds corona is het veel minder druk bij de viszaak. Tegelijkertijd loopt het bij de vestiging in de Ruwert juist als een tierelier. Een deel van het personeel dat nu nog in het centrum werkt, gaat daarom het team in de Ruwert versterken. Met speciale kortingsacties hoopt De Visscher ook vaste klanten te verleiden naar dat winkelcentrum te gaan voor een lekkerbek, poke bowl of maaltijd.