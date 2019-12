Vlammen slaan uit het dak van restaurant in Velp

VELP - In restaurant ABC in Velp is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen uit het dak. Brandweerlieden hebben het vuur teruggedrongen tot in het pand. Bij de brand komt enorm veel rook vrij.