Vlammenzeeën en flashovers: beheerste brandweerman Henk ging er op af als de pieper ging

Het gebeurde in de bijna twintig jaar dat haar man aan boord was van het korps in Oss natuurlijk wel vaker, maar die ene keer dat Henk haar achterliet in de supermarkt staat Anita Aarssen nog heel goed bij: ,,Daar stond ik dan met al mijn boodschappen, en geen auto bij. Weg was-ie na een brandmelding.”

Haar Henk, die werd geboren op 17 september 1961 in Best. Al bleek Oss later zijn échte thuis. Daar groeide hij op, kocht hij later ook zijn ouderlijke huis over, vestigde zich er met zijn eigen gezin. ‘Ik ga hier nooit, nooit meer weg’, zei hij vaak genoeg.