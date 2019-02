Vleeshandelaar Selten strijdt in hoger beroep voor vrijspraak

Willy Selten had in die tijd een bedrijf in Oss en woonde in Nistelrode. Tegen hem was vijf jaar celstraf geëist. Hij heeft zijn celstraf nog niet uitgezeten, hij mocht zijn zaak in vrijheid afwachten. Zowel de aanklager als de verdachte hebben hoger beroep aangetekend: Selten voor vrijspraak en het OM voor een langere celstraf. De vleeshandelaar wil aantonen dat het paardenvlees niet met opzet is gemengd met rundvlees, zoals de rechtbank oordeelde. Ook de verwijten dat zijn administratie een puinhoop was en dat met medicijn besmet paardenvlees daarom niet meer te traceren was, wil hij weerleggen.