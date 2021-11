Vlogger bedreigde vermeende pedofiel in Oss en zond dat live uit: ‘Het heeft slecht uitgepakt’

Bewoners geplaagde straten in Hees­wijk-Din­ther doen dringend beroep op politiek: ‘Helaas nog niet veel bereikt’

HEESWIJK-DINTHER - Bewoners van de Abdijstraat en Baron van den Bogaerdelaan in Heeswijk-Dinther roepen de politieke partijen in Bernheze in een brief dringend op verkeersmaatregelen te treffen in een aantal straten in hun dorp. Zij willen dat de leefbaarheid in de woonstraten snel en duidelijk verbetert.

16 november