Voedingsconsulente komt met dagboek vol recepten: ‘Houd alsjeblieft op met strenge diëten’

Van Berkels, die oorspronkelijk uit Zeeland komt, begint het boek met haar eigen dieetverhaal, of eerder ‘dieetellende’ zoals zij het zelf noemt. ,,Mijn gewicht schommelde vroeger tussen de achtenvijftig en soms meer dan honderd kilo. Ik woog mezelf drie keer per dag (ik presteerde het zelfs mijn weegschaal mee te nemen op vakantie) en associeerde een gezond gewicht met straf, allerlei lekkers laten staan en honger. Het was alles of niets: óf ik lijnde, óf ik vrat. Ik besteedde bakken vol geld aan allerlei dieethypes. Elk dieet lukte, maar mislukte net zo glansrijk als ik weer ‘normaal’ ging eten. Uiteindelijk ben ik rigoureus gestopt met diëten: ik eet alles, maar wel gevarieerd en met mate. Ik houd me voornamelijk aan de 80/20 regel: tachtig procent van mijn keuzes zijn gezond, maar in het weekend drink ik graag een wijntje en ik houd ook van een stuk chocola.”