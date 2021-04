Voetbalclub Herpinia laat kinderen meer sporten en bewegen met Oranjefestival in Herpen

Centrum Oss voorziet zonnige toekomst nu bijna al het vastgoed in lokale handen is

22 april OSS - In een paar jaar tijd is bijna al het vastgoed in het Osse centrum in handen gekomen van lokale partijen. Een geweldige ontwikkeling, vinden gemeente en centrummanagement. Want door die kentering wordt de stad mooier, compacter en betaalbaarder voor winkeliers.