Voetballen mag niet meer bij bierbrouwerij Oijen

Door die ene domper in dertig jaar laat Lithoijen­se galerie zich niet kisten

11:18 LITHOIJEN - Hij baalt nog steeds een beetje als een stekker, galeriehouder Nol de Groot. Dat het plan voor die vijftien kunsthuisjes in zijn beeldentuin in de koelkast is beland. Een domper in het dertigjarige florissante bestaan van Galerie Sous-Terre.