Voetballen met profs TOP Oss slaat nog niet aan

Woensdagmiddag kwart over twee. Het Cruyff Court in de Schadewijk ligt er zo goed als verlaten bij. De wolkenlucht boven het kunstgras wordt steeds donkerder. Drie jongemannen babbelen met elkaar, terwijl ze wat met een bal spelen. Twee van hen spelen in het eerste elftal van TOP Oss, het team dat nu zo verrassend sterk meedraait in de top van de eerste divisie. Het zijn aanvaller Delano Ladan en verdediger Dean van der Sluys. Ze wachten op jongens en meiden die op deze middag een balletje met ze willen trappen.

Cruyff Court

De derde man is Gijs van Regteren. Hij begeleidt de spelers van TOP Oss bij deze maatschappelijke activiteit. ,,De vorige keer waren er nog tien tot twaalf kinderen. Misschien dat het herfstweer ze deze keer binnen houdt.” Gelukkig komt daar wijkregisseur Daniëlle van Tilburg aangelopen met twee enthousiaste jongens. Die zaten inderdaad binnen in het wijkcentrum. ,,Je had hun gezicht moeten zien toen ik vertelde dat op het Cruyff Court twee spelers van het eerste elftal van TOP stonden te wachten. ‘Waar wachten die dan op?’ ‘Op jullie, als je wilt voetballen.’ Dat hoefde ik geen twee keer te zeggen.” Er volgen nog enkele belangstellenden die niet bang zijn van een spatje regen.

Omschakelen

Als de eerste regendruppels neerdalen op de Schadewijk zijn er twee teams van elk vier spelers geformeerd. Team Delano tegen team Dean. Het spel golft op en neer. ,,Ja, goed verdedigd. En nu omschakelen. Daar kan Dean ook nog wat van leren", moedigt Delano Ladan zijn medespelers aan. Ladan woont in Zoetermeer in de buurt van een Cruyff Court. ,,Ik heb op zo'n soort veldje leren voetballen. Voor kinderen die opgroeien in de wijk is dit echt een uitkomst.”

Gijs van Regteren en Daniëlle van Tilburg overleggen intussen hoe ze meer kinderen naar deze gratis activiteit kunnen lokken. ,,We hebben alle scholen aangeschreven, maar op de een of andere manier landt het nog niet echt”, stelt Van Tilburg. Ze benadrukt dat ook jeugd van buiten de Schadewijk welkom is. Op woensdagmiddag 30 januari is er weer een kans.

Competitie met zwaargewichten

In het stadion van TOP Oss is Bart van Grinsven intussen bezig met de aanstaande wedstrijd tegen Roda JC. TOP kan bij winst zelfs de koppositie veroveren in de Keuken Kampioen Divisie. ,,We merken echt wel dat de belangstelling groeit nu het zo goed gaat. We verkopen tientallen extra seizoenskaarten. Binnenkort starten we met de verkoop van halve seizoenskaarten. Daarvoor zal de animo ook wel groter zijn dan in andere seizoenen.” Wie had dat aan het begin van het seizoen kunnen denken? In een competitie met zwaargewichten als FC Twente, Roda en NEC presteert het kleine TOP beter dan ooit. Van Grinsven: ,,Zo zie je maar dat je met veel creativiteit en hard werken ook ver kunt komen.”

Volledig scherm cruyff court oss delano ladan (nr 30) en dean vd sluijs (nr 12) van TOP OSS voetballen met jeugd uit schadewijk oss © jan zandee/fotoburo bolsius

