Voetbalvereniging neemt na 75-jarig jubileum afscheid van naam Ulysses

Fusie in het verschiet

De blauwwitte clubkleuren van zowel SBV als Ulysses maken plaats voor het roodgeel van Vita. De samenwerking is vastgesteld voor drie jaar, daarna is het de bedoeling dat er gefuseerd wordt. Tot die fusie blijven de besturen van beide clubs bestaan. Op het veld is Vita vanaf komend seizoen behalve voor de juniorenteams nu dus ook voor de senioren een feit. Dat gebeurt met zeven elftallen, waaronder ook een veteranenteam en een dameselftal.

,,Onze club is financieel gezond en kan gelukkig leunen op veel vrijwilligers. We hadden de laatste jaren vanwege het tanende ledenbestand, mede veroorzaakt door corona, moeite om complete elftallen op de been te brengen. Met deze eenwording behoren die problemen naar verwachting tot het verleden”, vervolgt Loeffen.

Waar spelen?

Eerst een feest

Maar eerst gaat er in het weekend van 10, 11 en 12 juni gefeest worden. De rijke historie van Ulysses rechtvaardigt volgens Loeffen een feestje. ,,Corona heeft voor een jaar uitstel gezorgd. Officieel bestaan we nu 76 jaar. Al die tijd zijn we een echte dorpsclub geweest, die zorgde voor verbinding en waar plezier hoog in het vaandel staat. ’t Is een beetje jammer dat we dit seizoen waarschijnlijk degraderen naar de vijfde klasse. Daar staat tegenover dat we ook regelmatig gepromoveerd zijn en zelfs een tijd derde klasse hebben gespeeld.”