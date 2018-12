Voetganger aangereden door auto in Oss

Minder kraamzorg door geboorte­golf­je én personeels­te­kort

10:16 OSS/UDEN/VEGHEL - Wie in december of januari een baby krijgt en klant is bij Welkom Kraamzorg, zal er sterk rekening mee moeten houden dat er alleen de eerste dagen volledige kraamzorg is. Oorzaak: een geboortegolfje én het personeelstekort in de zorg.