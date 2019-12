Voettocht Serious Request komt aan in Geffen, stoet trekt door naar Oss

Dik 9 op de 10 Geffenaren is tevreden in eigen dorp: het hoogste aantal van de regio

13:39 OSS - Nergens in de regio zijn mensen zo blij met hun eigen woning als in Geffen. Liefst 91 procent van de inwoners is tevreden of zelfs zeer tevreden met het eigen huis of appartement. Een behoorlijk contrast met bijvoorbeeld Herpen, waar ‘slechts’ 79 procent van de mensen te spreken is over de eigen woning.