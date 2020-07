Voetveer bij Demen even in de vaart voor reclamespot theemerk

,,We worden regelmatig benaderd door reclamebureaus en filmproducenten die onze veren willen huren voor opnames", verklaart Alex Kwakernaak van Uiterwaarde. Hij noemt de films ‘Gek van geluk’ en ‘Bankier van het verzet’ als voorbeeld. ,,In eerste instantie gaat het vaak over een oversteek bij de Waal. Maar ik stuur dan meestal aan op een pontje over de Maas, omdat onze veren daar sneller inzetbaar zijn. Ze liggen afgemeerd in de Lithse Ham.”

In dit geval werd het werkloze pontje tussen Demen en Batenburg weer even in de vaart genomen. ,,We leverden er een veerman bij, maar die zie je niet in de reclamespot", weet Kwakernaak. ,,De veerbaas die je op televisie ziet is een acteur.”