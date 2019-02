Vogelhandelaar Nuland moet 19.900 euro betalen

Heesche student Max (19) na feestavond in busje gesleurd en ontvoerd: ‘Schieten duizend dingen door je hoofd‘

9:15 HEESCH - Als een James Bond-film: zo kun je het verhaal van Max Bongers wel omschrijven. De 19-jarige Heeschenaar werd zondagnacht in Oss van zijn fiets getrokken en in een busje geduwd. De jonge rechtenstudent werd ontvoerd en beroofd van zijn telefoon, fiets en geld. Wonder boven wonder bleef de tiener verder ongedeerd.