Vogels tellen in de regio Oss en Uden: ‘leuk en belangrijk’

OSS - Dit weekend was het de Nationale Vogeltelling. Ook in de regio werd volop meegedaan.

Met zijn iPad in zijn linker-, en een druk wijzende wijsvinger in zijn rechterhand, zit Bas van de Kar (53) uit Oss vrijdagmiddag stilletjes op een stoel in zijn woonkamer. Die staat op gepaste afstand gericht op zijn tuin. ,,Dichterbij kan niet, dat schrikt de vogels af’', zegt hij fluisterend in opperste concentratie. Zijn ogen schieten van links naar rechts, zonder dat iets in de tuin hem ontgaat, zoekende naar gevogelte dat zijn tuin aandoet.

Het is de derde keer dat hij meedoet aan De Nationale Vogeltelling, die sinds 2001 wordt georganiseerd. Dat wordt gedaan om goed in beeld te krijgen welke vogels in de winter gebruikmaken van onze tuinen, en in welke hoeveelheid ze dat doen. Aan deelnemers wordt gevraagd op een willekeurig moment gedurende het hele weekend een half uur lang precies bij te houden welke vogelsoort in hun tuin landt, en met hoeveel. Hun bevindingen geven ze vervolgens online door.

‘Het is gewoon heel leuk’

Van de Kar, coördinator van de Vogelwerkgroep van het IVN in Oss, beschouwt het als tellen als belangrijk werk. ,,Zo kan goed in kaart worden gebracht welke vogels zich in de stad bevinden, die steeds aantrekkelijker voor ze wordt’', zegt hij terwijl zijn ogen geen moment van de tuin afwijken. ,,En het is ook gewoon heel leuk. Het is een gezellige bonte stoet van vogels, die je voorbij ziet komen.’'

Om deelnemers een handje te helpen, stelt de organisatie jaarlijks een lijst op met de 25 meest voorkomende vogels, zoals de huismus en de koolmees, die ze bij het tellen erbij kunnen houden. ,,Die heb ik niet meer nodig. Hoe vaker je dit werk doet, hoe beter je ze gaat herkennen’', zegt Van de Kar, die zichzelf regelmatig plots hardop tellend onderbreekt. ,,Kijk, een Turkse tortel! Die is heel anders dan de duif, veel eleganter. Een prachtige vogel.’'

Volledig scherm Bas van de Kar telt geconcentreerd de vogels in zijn tuin. © Levie Vriend

Tien soorten gezien

Na een half uur tellen eindigt de teller op tien soorten, met de koolmees als meest geziene, en staartmees als meest bijzondere gast. ,,Die komt niet altijd om de hoek kijken, het was leuk om die te zien. Het was sowieso een goede telling, soms zie je veel minder.’'

Ook elders in de regio, in Uden, werd dit weekend volop geteld. Jan Willem Hermans (57), van de Vogelwacht Uden, telde op zondagochtend. Bij hem waren de eksters de meest geziene vogels, in totaal telde hij zes soorten, en zeven vogels in totaal. ,,Ik had graag nog een heggenmus willen zien, maar ik heb niet zo’n geweldige tuin. Toen ik ging tellen was het ook wat somber weer, dat merk je dan wel’', zegt hij.